Anevrizma nedeniyle canından oluyordu

06.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:34

İZMİR'de yaşayan Ekrem Dokuzkardeş (45), beyin damarındaki baloncuğun (anevrizma) patlaması sonucu meydana gelen kanama yüzünden bilincinin kapanmasıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Dokuzkardeş'in patlayan damarı, kapalı anjio yöntemiyle kapatıldı. Prof. Dr. İsmail Oran, hastanın damarının tekrar patlama riskini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Ekrem ve Seval Dokuzkardeş çifti, uzun süre gördükleri tedavilerin ardından 15 yılın sonunda tüp bebek yöntemiyle şu an 4 yaşında olan kızları Elif'e kavuştu. Hayatı boyunca fıtık ameliyatı olmak dışında sağlık sorunu yaşamadığını anlatan Ekrem Dokuzkardeş, beyin damarında baloncuk olduğunu, 20 Eylül'de patlayınca öğrendiğini söyledi. Dokuzkardeş, "Beynimde baloncuk patlamış, bilincim gitmiş. Beni ölü gibi önce ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne oradan da Kent Hastanesi'ne getirmişler. Kendime geldiğimde yoğun bakımdaydım. Sakat kalmadan yaşamımı sürdürmemin mucize olduğu söylendi. Çoğunu hatırlamadığım zor günleri geride bıraktık. Allah beni minik kızım Elif'e, eşime, aileme bağışladı. Beni kurtaran tüm hekimlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PATLAYAN DAMARA KAPALI ANJİYO YÖNTEMİKent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, kendilerine getirildiğinde hastanın bilincinin kapalı olduğunu, çekilen BT'sinde (bilgisayarlı tomografi) kanama görüldüğünü belirtti. Oran, "Baloncuk patlamasına bağlı beyin kanamalarını, kanamanın miktarına göre 4 seviyeye ayırıyoruz. Hastamız en kötüden bir alt 3'üncü seviyede kanama geçirmişti. Bilinci kapalıydı, kendinde değildi. Bu tür kanamalarda bu hastaları bekleyen süreç kabaca şöyle; hastaların yaklaşık yüzde 40 kadarını ne yaparsak yapalım kaybediyoruz. Ameliyat da olsa anjiyo yapılsa ya da yoğun bakımda kalsa dahi bu süreçte bir şekilde kaybediliyor. Gidişatı belirleyen birkaç etken vardır. Bunlardan en önemlisi kanama miktarıdır. Hastamız 4 seviye üzerinden 3. seviyedeydi. Kanaması 4. seviyede olan hastaların kurtulma şansı yüzde 10'dan azdır. Bizim hastamız sekelsiz kurtulan yüzde 10'luk, 20'lik şanslı hasta grubuna girdi" dedi.Kapalı anjiyo yönteminin Ekrem Dokuzkardeş için uygun olduğuna karar verdiklerini belirten Prof. Dr. Oran, şöyle konuştu:

"Hasta bize geldiğinde beyin anjiyosu yaptık. Baloncuğun kapatılması gerekiyordu. Hemen anjio sonrasında beyin cerrahlarımız Op. Dr. Mete Rükşen ve Op. Dr. Ali Akay ile konsültasyon yaptık. Kapalı yöntemin hastamız için uygun olduğuna karar verdik. Kasık damarından girerek anjio altında patlayan baloncuğu kapattık. Bu müdahale baloncuğun ikinci kez patlama riskini engellemeye dolayısıyla hastanın olası yeni bir patlama halinde meydana gelebilecek risklerden korumaya yönelikti. Buna benzer hastaların iyileşme süreci sadece bir hekimin elinde olan bir şey değildir. Anjio tedavisinin ardından hastamız Anestezi ve Yoğun Bakım Kliniği'ne yatırıldı. Prof. Dr. Ali Reşat Moral'ın tedavisi altına girdi. Burada gerekli tedavi ve bakımla hastamız 19'uncu günde yoğun bakımdan çıktı. Bir gün serviste kaldı ve 21'inci günde taburcu ettik. Hastamızın ufak tefek hafızayla, hatırlamayla ilgili sıkıntıları olsa da eski işine gücüne dönebilecek. Bu süreç 3- 6 ay sürebilir. Hastamız Ekrem Dokuzkardeş gerçekten şanslı bir hasta, yerinde ve doğru müdahale, çok iyi yoğun bakım desteği ile bu süreci sekelsiz atlattı. Hastamızın anjiosunda bir de patlamamış anevrizma saptanmıştı. Onu da daha sonra kapatacağız."

Kaynak: DHA