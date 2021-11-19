Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı

Rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devreden ABD Başkanı Joe Biden, anestezinin etkisinden çıkmasının ardından görevini yeniden devraldı.

Rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devreden ABD Başkanı Joe Biden, anestezinin etkisinden çıkmasının ardından görevini yeniden devraldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden sabah 11.35'te Başkan Yardımcısı Harris ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ile görüştü. Bu saatte Biden gayet iyi durumdaydı ve yetkilerini tekrar devraldı." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın rutin sağlık kontrollerinin kalan kısmını tamamlamak için bir süre daha Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kalacağını sözlerine ekledi.

Biden, sabah girdiği rutin kolonoskopi öncesi yetkilerini Harris'e devretmişti. Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın olmuştu.

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi'ne göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

 ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title