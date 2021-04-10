Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu

Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel
Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşe Polat, hastanelerinde dünyaya gelirken çektiği Burçak bebeğin fotoğrafıyla online fotoğraf yarışmasında birinci seçildi.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşe Polat, hastanelerinde dünyaya gelirken çektiği Burçak bebeğin fotoğrafıyla online fotoğraf yarışmasında birinci seçildi. 

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Yeşim- Oktay Başdinç çiftinin ikinci çocuğu doğdu. Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil'in girdiği sezaryen operasyonunda dünyaya gelen ve Burçak ismi verilen bebeği, anestezi teknikeri Ayşe Polat fotoğrafladı. Doğumun hemen ardından Burçak bebeğin ellerini açarak, havaya kaldırma anını yakalayan Polat, bu kareyle online fotoğraf yarışmasına başvurdu. Burçak bebek fotoğrafı ile birinci olan Ayşe Polat, çok sevindiğini söyledi. 


Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ümit Öztürk Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:28:17. #1.16#
title