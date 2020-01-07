Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi

07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:36

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tarhan ile Karaman'ın annesi Feride Karaman, babası Adem Karaman ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle izleyiciler içeri alınmadı. Salonun önünde "Adalet istiyoruz" sloganları atarak duruma tepki gösteren izleyiciler, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, şikayetçi avukatlarının, davanın başka bir salonda görülmesi talebini, içeri yeteri kadar kişi alındığı ve aleniyetin sağlandığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Mahkeme başkanının dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanık olarak dinlenen kız arkadaşı T.A, Ayşe Karaman ile 2014'te dershanede tanıştıklarını, sanık Özgür Tarhan ile de 2018'de Karaman vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Ayşe Karaman'ın ölümüne yol açan ilacın adını daha önce hiç duymadığını aktaran T.A, "Ayşe beni telefonla aradı ve 'Özgür, telefonumdaki bütün mesajlarımı karıştırmış. Sercan ile samimi resimlerimi görmüş.' dedi. 'Sen elinde telefonla uyuyan birisin. Nasıl oldu da uyanmadın?' diye sordum. Bana, 'P. diye bir ilaç var. Bu ilacı yaptı.' dedi. İlacın ne olduğunu sorduğumda bana anestezide kullanıldığını söyledi. İlacın adını ilk kez burada duydum." dedi.

Ayşe Karaman'ı kolunda damar yolu açık şekilde gördüğünü dile getiren T.A, damar yolunun kim tarafından açıldığını bilmediğini belirterek, "Bir gün yine Ayşe ile görüştük. Damar yolu açıktı. Bana, 'Özgür, P. ilacını yaptı.' dedi. 'Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş. Neden yapıyorsun?' dedim ve damar yolunu çıkarmasını istedim." diye konuştu.

Olayın meydana geldiği eve bir kez gittiğini belirten T.A, Karaman'ın elindeki anahtarlarla kapının hem alt hem de üst kilidi açtığını söyledi.

Ayşe Karaman'ın zaman zaman "Özgür Tarhan'ın kendisini bunalttığı"ndan şikayet ettiğini dile getiren T.A, bununla ilgili bir mesajı mahkeme heyetine sundu.

Olaydan önce Karaman ile tatile gittiklerini, tatil dönüşü Özgür Tarhan'ın kendilerini havaalanından alıp eve getirdiğini aktaran T.A, evde Karaman'ın erkek arkadaşını gördüğünü, sanığın da bu kişiyi görmüş olabileceğini aktardı.

Ölümüne neden olan ilacı vermediğini öne sürdü

Sanık Özgür Tarhan ise Ayşe Karaman'a ölümüne neden olan ilacı kendisinin vermediğini öne sürdü. İlacın Ayşe Karaman tarafından çantasından haberi olmadan alındığını iddia eden Tarhan, "Migren nedeniyle Ayşe, ağrı kesici yapmamı istedi. Damar yolu açtım. Ağrı kesiciyle, bulantı giderici verdim. Ama P. vermedim." diye kendini savundu.

Kısa süre uyuduktan sonra saat 03.45'te ameliyata çağrıldığı için evden ayrıldığını, çıkarken Ayşe Karaman'ın peşinden gelip kapıyı arkadan kilitlediğini ileri süren Tarhan, şunları söyledi:

"Ameliyat sabah 05.00 gibi bitti. Dikmen'deki eve döndüm. Alttaki anahtarı çevirince kapı açılmadı. Kapının üstten kilitlediğini anladım. Sonra Ayşe'yi aradım ama telefonu açmadı. Uyumuş olduğunu düşünüp hastaneye döndüm. Sabahki ameliyatlara girdim. Daha sonra bir fırsatını bulup eve döndüm. Bu sırada Ayşe'yi aramaya devam ettim. Cevap alamayınca bina görevlisinin yanına gittim. Arkadaşımın kapıyı açmadığını, kapının üstten kilitli olduğunu söyledim."

"Sorumluluğum yok"

Beyanların ardından söz alan anne Feride Karaman, anestezi ile ilgili derneklerden tarafsız bir uzmanın dinlenmesini istedi.

Feride Karaman, "Şikayetim devam ediyor. Benim çocuğumun ölümüne sebep oldu. Çocuğum alkol almış, kötü durumda. Neden doktora götürmemiş? Niçin sabaha kadar beklemiş? Benim çocuğum Sercan'ı seviyordu. Sanık yalan söylüyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin Ayşe Karaman'ın ölümünden sorumlu tutulamayacağını, ölüme yol açan ilacın müvekkilin çantasından Karaman tarafından habersizce alındığını, dolayısıyla ortada bir cinayet olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat istediler.

Sanık Tarhan da Ayşe Karaman'ın ölümünde sorumluluğu ve ihmali bulunmadığını iddia edip tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, davayı erteledi.

Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA