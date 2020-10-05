Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman...

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.