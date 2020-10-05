Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman...

05.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:03
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman...

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Beren Saat Ercan Kesal Erdal Beşikçioğlu
Spor Tisserand Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:37:06. #1.15#
title