Anesiad'tan Gaziantep Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep Şubesi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'de Gaziantep'te dahil olmak üzere 10 şube ile hizmet ettiklerini belirten ANESİAD Gaziantep Şube Başkanı Yunus Atilla Hamallar Gaziantep'in esnaf şehri olduğunu söyledi.

1 Ocak'ta genel kurullarının olduğunu da hatırlatan Hamallar, "Kobilere yönelik çalışmaları önemsiyoruz. 7 yıl önce kurulduk ve kısa zamanda 10 şubeye ulaştık. Şimdi Bursa'da yeni bir şube açmayı hedefliyoruz. Biz esnafa destek olmak için bir şeyler yapma çabasındayız. Eğitim çalışmaları ve tecrübe paylaşımları ile esnafımızı daha da ileriye taşımak istiyoruz. Asım Mıhcıoğlu'nun katılımıyla 26 Aralık'ta MÜSİAD, ASKON ve ANESİAD'ın ortaklaşa düzenleyeceği bir panel ile Gaziantep'in bin yıllık geçmişini konuşacağız. Bir nevi genetik kodlarımızı ortaya çıkaran bir panel olacak. Biz bu paneli çok önemsiyoruz" dedi.

Ay: "Çalışmalariniz ciddi katkılar sağlayacak"

Gaziantep'in yıllardır ekonomide Türkiye'yi taşıyan bir lokomotif olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Ay,"Her yıl açıklanan ihracat rakamlarıyla moralimiz yükseliyor ve şehrimizle gurur duyuyoruz. Elbette burada küçüğünden büyüğüne tüm esnafımızın katkısı çok büyük. Gaziantep'in faydasına olabilecek her projede tüm STK'larımızın ve sizlerin destekçisiyiz. Yapacağınız çalışmalarda ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına çok ciddi katkılar sağlayacağından şüphem yok" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA