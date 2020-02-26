Anemisi olan köpeğe kan nakli yapıldı

26.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:58

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anemi tespit edilen köpek, kan nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde anemi tablosu şekillenen yavru köpeğe, sağlıklı donör köpekten alınan kan, başarıyla nakledildi.

Sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlara ilk tedavinin uygulandığı Körfez Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre gözlem altında tutulan köpek, daha sonra sahiplendirildi.

Kaynak: AA