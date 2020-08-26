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Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Western & Southern Açık'ta mücadele eden tenisçiler Andy Murray ve Serena Williams, üçüncü turda elendi.

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda
26.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:37

Western & Southern Açık'ta mücadele eden tenisçiler Andy Murray ve Serena Williams, üçüncü turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerileyen Murray, Kanadalı Milos Raonic ile karşılaştı.

Rakibinin kendisine karşı 8 maçlık galibiyet serisine son veren Raonic, mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanan 38 yaşındaki Serena Williams, dünya 21 numarası Yunan Maria Sakkari'ye 7-5, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Djokovic ve Osaka çeyrek finalde

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka da Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 raket arasına kaldı.

Kaynak: AA

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