Android Yine Bildiğiniz Gibi

Nokia, hizmet sağlayıcılarının sistemlerini güvende tutmasını sağlayan yeni yazılımını geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarmıştı. NetGuard Security Management Center adlı bu yazılım, sağlayıcıların fidye yazılımlarını ve diğer zararlıları algılayıp sistemlerini korumalarını sağlıyor.



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Firma bu girişiminin bir parçası olarak 2017 Tehdit İstihbaratı Raporu'nu da yayınladı. Araştırma, mobil ağlardaki tüm enfeksiyonların yüzde 72'sini akıllı telefonların oluşturduğunu söylüyor. Bunun yanında rapora göre 2017'teki tüm zararlı bulaşmalarının yüzde 69'unda Android'li telefonlar bulunuyor. Nokia bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Akıllı telefon sektöründe zararlıların büyük bir bölümü, trojan'laştırılmış uygulamalar olarak dağıtılıyor. Kullanıcı uygulamayı indirip yüklemeye olta saldırısı, reklam veya diğer sosyal mühendislik yöntemleriyle ikna ediliyor. Android platformunun hedefte olmasının temel nedeni, dış kaynaklardan uygulama yükleme işlevi bir kez açıldıktan sonra her yerden uygulama yüklenebilmesi."



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Android, yüzde 0,94 ile rekor seviyede enfeksiyon oranını elinde bulunduruyor. Google'ın zararlıların kullanıcıya ulaşmasını engelleme çabalarına rağmen zararlılar, metin mesajları veya eposta yoluyla gelebiliyorlar. Zararlıların yayılmasında üçüncü parti uygulama mağazalarının da önemli bir payı var.



Windows, sadece yüzde 28'lik zararlı enfeksiyonu oranıyla pastadan küçük bir pay alıyor. iOS ve diğer cihazlar ise enfeksiyonların yalnızca yüzde 3,54'ünü içeriyor.



Mobil cihazlar şu sıralar iletişimin en popüler yollarından biri ve zararlıların hedefindeler. Bu nedenle şüpheli epostalardaki bağlantıları açmamanız, önemli dosyalarınızı yedeklemeniz ve bir antivirüs kullanmanız önem arz ediyor.



Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.



