Android Wear, Artık Wear Os!

Android Wear işletim sisteminin resmi adı, artık Wear OS. İşletim sisteminin sahibi Google, değişikliği bir blog gönderisinde "artık yeni bir ismin zamanı geldi," diyerek açıkladı.

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Yaşanan bu değişiklik şaşırtıcı olmadı çünkü Android Wear'ın isminin değiştirilebileceği birkaç günden beri konuşuluyordu. Firmanın blog gönderisi şöyle devam etti: "Teknolojimizi, vizyonumuzu ve hepsinden önemlisi saatlerimizi giyen insanları daha iyi yansıtan yeni bir isim duyuruyoruz."

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"Artık Wear OS by Google'ız; herkes için giyilebilir işletim sistemi."

"Herkes İçin Giyilebilir İşletim Sistemi"

İsim değişikliğinin ana sebeplerinden bir tanesinin Wear OS'un çeşitliliği yüksek kullanıcı tabanı olduğu düşünülüyor. Google'a göre Android Wear'lı saat sahiplerinin üç tanesinden biri, saatini iPhone'uyla eşleştiriyor. Google, yeni ismin saatlerde ve telefon uygulamalarında önümüzdeki birkaç hafta içinde görünmeye başlayacağını söylüyor.

Önümüzdeki hafta başlayacak İsviçre'deki akıllı saat odaklı Baselworld şovunda Wear OS'lu yeni saatlerle tanışma ihtimalimiz var.