Android Telefonunuz ile Windows 10'dan Nasıl Mesajlaşabilirsiniz?

Apple cihazların uyumlu çalışmadaki başarısı gerçekten dikkat çekici ve bu nedenle pek çok kişinin tercihlerini de etkiliyor. Bir iCloud hesabına bağladığınız telefonunuza gelen mesajları, istediğiniz Apple cihazınızdan görebiliyor, yanıtlayabiliyor ya da mesaj gönderebiliyorsunuz. Benzer bir bağlantıyı Windows 10 bilgisayarlar ve Android kullanan telefonlar için de yapmak mümkün oluyor.

Windows 10'un bu özelliğini bilen kişiler Cortana üzerinden mesaj gönderebiliyor, sesli asistana "Cortana, X'e mesaj gönder" diyerek mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu durumda o kişinin rehberinizde olması gerekiyor. Ayrıca bu yöntem epey yavaş gözüküyor.

Google, İnternet İçin Android Mesajlar'ı 2018 yılında çıkarmıştı. Microsoft da daha sonra Your Phone/Telefonunuz adlı uygulamayı mağazasına ekledi. Bu yazıda her iki yöntemi de anlatacağız.

Microsoft Telefonunuz/Your Phone ile Mesaj Nasıl Atılır?

Bu yöntem doğrudan uygulama kullanıyor. Bu yöntemi kullanmak için Android 7.0 veya üstü bir işletim sistemine ve Windows 10'un Nisan 2018 sürümüne ya da daha güncel bir versiyonuna ihtiyacınız var.

Başlat'a basın ve "cihaz" ikonunu seçin. Bu sayede Ayarlar ekranı açılacak.



Telefon kategorisini seçin



Bağlanan telefonlar kategorisinde "Bir telefon bağla" seçeneğini seçin.



Android'i seçin ve "Başla"ya basın.



Devam tuşuna basın ve telefonunuza bir uygulama linki gönderin.



Bir sonraki pencerede çıkan kutuya telefon numaranızı yazın ve Gönder tuşuna basın.



Android cihazınıza gönderilen linki seçin.



Your Phone Companion app/Telefonunuz Eşlikçi Uygulaması'nı mağazadan indirin.



Uygulamayı indirdikten sonra Microsoft Hesabınıza girin ve uygulama izinlerini açın.



Bağlantıya izin verin ve Tamam'a basın.



Hala indirmediyseniz Your Phone/Telefonunuz uygulamasını Microsoft Store'dan indirin.



Başla'ya basın ve menüde uygulamayı bulun.

İki cihaz bağlandığında, Android cihazınız ekranın sol üst köşesinde yer alan panelden mesajlarınızı ve fotoğraflarınızı görebileceksiniz. Ayrıca Windows 10 ayarlarında Telefon sekmesinde de cihazınız yer alacak.

Bu yöntemde mesajlarınız birer Windows uyarısı olarak gözükecek. Bu bildirimleri kullanarak mesajlara cevap verebileceksiniz. Mesajlara emoji, gif gibi cevaplar yollayacaksanız uygulamayı kullanmanız gerekecek.

Google Mesajlar ile Nasıl Mesaj Gönderilir?

Bu yöntemde uygulama değil tarayıcı kullanılıyor. Teknik olarak Google'ın Android için Mesajlar uygulamasının internet servisidir. Basitçe internet sayfasını açıp mesaj göndermeye yarar.

Google Play mağazasından Messages/Mesajlar uygulamasını indirin



Uygulamayı varsayılan mesaj uygulamanız yapacaksanız çıkan ekranda Evet'i seçin.



Sağ üst köşedeki üç nokta sembolüne basın, daha fazla özellik kısmını açacaksınız.



İnternet için Mesajlar'ı seçin.



Mavi QR kod okuyucu tarama butonuna basın.



Windows 10'da, bir tarayıcı açın ve messages.android.com adresine gidin.



Beni bu bilgisayarda hatırla seçeneğini işaretleyin (opsiyonel) ve telefonunuzdan QR kodunu okutun.



Artık bağlısınız. Sohbet başlat düşmesi ile sohbete başlayabilirsiniz.



Bir kontak türü ya da ismi seçin, alana telefon numarası ya da email adresi de yazabilirsiniz.



Mesajınızı yazın.



Mavi SMS düğmesine basarak mesajınızı gönderin.

Bu yöntemle emojiler, etiketler, GIF'ler, bilgisayarınızdan resimler gönderebilirsiniz. Gelen mesajlardan haberdar olmak için bildirimlere izin verin.

İlk başta bir parça karışık gibi gözükse de kısa sürede hemen alışacağınız bu özellikleri bir defa kurduktan sonra sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz.