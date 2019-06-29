Android Q Yüklü Pixel 3a'lardaki Önemli Bir Hata Düzeltildi

Google Pixel 3a için Android Q betası birkaç hafta önce gelmişti ancak kullanıcılar Google'a işletim sisteminde birçok bug bulunduğuyla ilgili geri dönüşler yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de telefonun uyku modundayken donmasıydı.

Eğer telefon 10-15 dakika boyunca hareket sensörü etkileşime geçmeden uyku modunda kalırsa, telefon donuyordu. Telefonu güvenli modda açmadığınız veya fabrika ayarlarına döndürmediğiniz sürece telefona erişemiyordunuz.

Şimdi ise Google'ın açıklamasına göre bu sorun, gelecek güncellemenin içeriklerinde düzeltilmiş bir biçimde yer alıyor. Google'ın notlarında "Sorun çözüldü ve gelecek güncellemede yer alacak. Lütfen yama notlarına göz atın" ifadeleri yer alıyor. Maalesef Android 9 Pie yüklü Pixel 3a kullanıcıları için aynı değil, Android 9 ile ilgili bir güncelleme gelip gelmeyeceği henüz belirtilmedi.