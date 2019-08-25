Android Q Şimdi Basitçe Android 10 Oldu

25.08.2019 10:04

Google, Android isimlendirme düzeninde değişikliğe gidiyor.

Google nihayet Android Q'nun sürüm adını açıkladı ve Quiche, Quinoa veya Quesadilla değil. Basitçe Android 10. Google Android Sürümlerinde artık yeni bir isimlendirme düzenine geçti. İşte detaylar!



Google artık daha basitleştirmek istiyor, Android 10 bunun için iyi bir başlangıç, bir blog yazısında şirket, daha fazla erişilebilirlik için bütün olarak adlandırma şeklinde değişikliğe gittiğini söyledi.Şirket yıllar boyunca isimlerin küresel topluluktaki herkes tarafından her zaman tam olarak anlaşılmadığı yönünde ciddi geri bildirimleri aldığını biliyorduk.



Örneğin, bir çok kişi özellikle Android LolliPop mu önce geldi? Android KitKat'mı? hangisi onu ayırt edemedi yıllarca. Gerçekten de bu işin içinde olmayanlar için bunu anlamak oldukça zor.



Ayrıca Android'in kullandığı tatlı isimleri birçok bölgede ve coğrafyada tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle isimler eğlenceli olsa da, kullanıcılar açısından her zaman tam anlaşılır değil.



Google'ın yeni sürüm isimlendirmesi aslında bilindik, sadece ve anlaşır. 2,5 milyar aktif cihazın olduğu sürümde artık Android 10 zamanı…



Google, Android sürümlerini adlandırma şeklini değiştirmenin yanı sıra, mobil platformun logosunu da güncelledi. Okumayı kolaylaştırmak, yazı tiplerini değiştirmek ve şimdi yeni bir yeşil tonunda renkli olan Android robotun yakın çekimini kullanmak için metni yeşilden siyaha dönüştürdü.

Kaynak: Teknotalk.com