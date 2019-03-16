Android Q'nun Yeni Kamera Özellikleri Fotoğraf Meraklılarını Sevindirecek

Google Android Q Beta 1 Sürümünü Yayınladı ve Yeni Kamera Özellikleri Dikkat Çekici



Android Q'nun Yeni Kamera Özellikleri Nelerdir?

Google beklendiği gibi hem gizlilik odaklı hemde yenilikçi, Android Q Beta Sürümlerine başladı. İlk olarak Pixel cihazlarının desteklendiği yeni beta 1 sürümünde fotoğraf meraklılarını sevindirecek; yeni kamera özellikleri var.

Google dün gece yaklaşmakta olan mobil işletim sisteminin ilk sürümü olan Android Q Beta 1 Sürümünü yayınladı. Yukarıda belirttiğim gibi beta sürümü ilk olarak yalnızca, Google Piksel (tüm nesiller) sahiplerinin denemeleri için mevcut olsa da; özellikle fotoğraf meraklıları için gelecek vaat eden özelliklerle doludur.

Yeni derinlik formatı ile portre fotoğrafları için daha iyi seçenekler



Android Q ile birlikte uygulama geliştiricileri artık derinlik bilgilerine erişebilir oluyor. Dosyalar için bir meta veri standardı olan XMP, derinlik bilgisi ve derinlik ve güven verilerini içeren veriler (kamera lensinden nesnelerin mesafesini içeren harita) desteklenen donanım kameralarından – telefonunuzda çekilen fotoğrafların son sıkıştırılmış JPEG dosyası ile birlikte elde ediyor. Bunun anlamı Android Q işletim sistemi kullanan telefonlar için Android Uygulama Üreticileri; yeni bokeh bulanıklaştırma efektleri, 3D fotoğraflar ve AR deneyimlerinin eskisinden daha kolayca oluşturabilecekler.

Google dinamik derinlik biçimini açık kaynak olarak yapmak için cihaz üreticileriyle zaten çalışıyor, bu nedenle daha fazla cihaz bu özellikten yararlanabiliyor.

Zengin fotoğraflar ve düşük ışıkta fotoğraflar için monochrome kameralar için geliştirilmiş destek



Android son sürümünde monochrome kameralar için açık destek verdi. Android 9 Pie. Özellikle bu yıl Google siyah beyaz fotoğrafçılığı ve az ışıklı fotoğrafları desteklemek için bazı değişiklikler yaptı. Bu nedenle Android Q, RAW formatında doğal monochrome çekimi destekleyecektir. Uygulama geliştiricileri bu fotoğrafların sıkıştırılmamış sürümündeki ayrıntıları değiştirebilecek ve görüntü kalitesini çok büyük oranda arttırabilecekler. PPlus, en son sürüm, siyah beyaz fotoğrafların daha az depolama alanı almasını sağlamak için Y8 stream format biçimini sunuyor.

Google, blogunda "Bir Logical- Mantıklı multi-camera – çoklu kamera cihazı, daha iyi düşük ışıkta görüntü kalitesi elde etmek için monochrome bir kamerayı fiziksel alt kamera olarak kullanabileceğini belirtiyor. Bu noktada hemen aklımıza Nokia 9'un 3 monochrome kamerası geliyor. Bu özellik sayesinde daha iyi sonuçlar elde ediyor.

Son dönemde giderek artan kamera sayısı ile akıllı telefon kullanan fotoğraf severler Android Q'nun Yeni Kamera Özellikleri sayesinde; DSLR fotoğraf makinelerine ihtiyaç giderek azalıyor. Çok yönlü kamera donanımına sahip iyi görüntü kalitesi sunan Android Telefonların Android Q'ya bu özellikleri sayesinde hızla geçeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Teknotalk.com