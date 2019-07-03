Android Q ile Birlikte Yan Menüler Standart Haline Geliyor

Google, yeni işletim sistemi Android Q ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geliştiriciler tarafından yayımlanan son rapor ise Android Q'nun 5. beta sürümünde yeni bir hareket özelliği kullanılacağını belirtiliyor. Akıllı telefon üreticileri tarafından tercih edilen ve özelleştirilmiş Android işletim sistemlerinde kullanılan bu özellik, Android Q ile bir standart haline gelecek.

Hali hazırda pek çok uygulama buna benzer özellikleri kullandıkları için, bu özellik ilk etapta bir çakışma yaratacağa benziyor ancak Google geliştiricilerinin bu konuyla ilgili olarak bir çözüm bulacaklarını söylemek mümkün.

Xiaomi'nin kullandığı MIUI ve Huawei'nin EMUI arayüzleride de kullanılan bu özellik, kullanıcıların ekranın köşelere basılı tutarak bir yan menü açabilmelerine imkan veriyor.

Google tarafından yapılan açıklamlara göre bu küçük ama etkili özelliği çakışmadan kullanabilmek için geliştiricilerin, uygulama yazdıkları programda bulunan 'DrawerLayout'u güncellemeleri gerekiyor. Google'a göre güncellemeden sonra geliştiriciler herhangi bir problemle karşılaşmayacaklar.

Edinilen bilgilere göre Google, Android Q'unun beşinci betasını birkaç hafta içerisinde kullanıcılarına sunacak. İşletim sisteminin tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.