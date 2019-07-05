Android Q ile Bir Uygulamanın Sesi, Başka Bir Uygulamayla Kaydedilebilecek

Android Q, uygulamaların diğer uygulamalardan ses kaydedebilmesini mümkün kılan yeni bir API'yi bünyesinde barındırıyor. AudioPlayback Capture isimli API sayesinde içerik paylaşma ve erişim konularında önemli yenilikler de telefonlara eklenmiş oluyor.

Uygulamanın çalışma prensibine baktığımız zaman pek de karmaşık olmayan bir sistemi görebiliyoruz. Live Caption ile birlikte çalınan ses, gerçek zamanlı olarak kaydediliyor ya da çevriliyor. Dahası, Live Caption ile birlikte kullanıcılar, işitsel içeriklerle etkileşim içerisine girebiliyor. Bu, sesin dış mekanda duyulmasının imkansız olduğu ya da duyulmadığı durumlar için de geçerli.

İkinci durumdaysa oyun kayıtları ve yayınlar devreye giriyor. API sayesinde oyun içerisindeki sesler kaydedilip canlı bir topluluğa aynı anda iletilebiliyor.

Tabii ki uygulamanın her daim çalışmadığını belirtmekte de fayda var. Kullanıcı müsaade etmediği sürece çalışmayan uygulama, kayda başlamadan önce kullanıcıya bir mesaj göndererek izin istiyor.

Android Q ile birlikte gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar, mikrofonlarından alınan sesin haricinde direkt olarak uygulamaların gönderdiği sesi algılayarak ses kaydı yapabilecek.