Android Q Beta 5'le Beraber Google Asistan'a Bazı Yenilikler Geliyor

Android Q'nun beta sürümünü alan Pixel kullanıcı sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor ve işletim sisteminin yeni özellikleriyle ilgili videolar paylaşılıyor. Bu videolardan bir tanesinde Google Asistan'ı aktifleştirmek için kullanılan yeni hareketler ve animasyonlar gösteriliyor.

Bir Pixel kullanıcısı olan Reddit üyesi, Android Q Beta 5'ten yeni fotoğraflar ve videolar paylaştı. Fotoğraflar arasında yapı numarasını gösteren herhangi bir görsel bulunmazken geliştirilen hareketlerin önceki betaya göre iOS'e daha yakın olduğu iddia edildi.

Bu beta, geliştirilen hareketlerin yanı sıra Google Asistan için yeni hareketleri de içerisinde barındırıyor. Yeni hareketler arasında, yeni hareket navigasyon sistemi kullanılırken asistanı başlatmak için uyarı niteliğinde ekranın sağ ve sol alt köşesinde ışıklar yanıyor ve kullanıcı bu köşelerden kaydırma yapabiliyor. Bu hareket sonrası Google Asistan aktifleşiyor.

Bunların haricinde Asistan'ın yeni bir başlatma animasyonu da bulunuyor. Yukarıda bahsettiğimiz ışık yanan köşelerden tutup kaydırma hareketi yapıldığında her iki köşede de Google renkleri beliriyor ve ekranın sonuna kadar takip ediyor.

Paylaşılan videoda yeni hareketler ve animasyon oldukça yumuşak ve akıcı duruyor. Ayrıca paylaşımı yapan Reddit üyesi, Google'ın ekranı döndür butonunun konumunda da oynama yaptığını ve artık navigasyonu barını kaplamadığını da söylüyor.

Reddit'teki başlığa ulaşmak ve Android Beta sürecini takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.