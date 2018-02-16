Android P, "Fıstıklı Dondurma"!

Bloomberg'den gelen bir sızıntıya göre Googe, Android P'ye şirket içinde 'Pistachio Ice Cream' kod adıyla hitap ediyor, bu da Antep Fıstıklı Dondurma anlamına geliyor. Bu çok lezzetli bir kod ad olsa da, işletim sistemi sürümü genel kullanıma açıldığında büyük ihtimalle bu isme sahip olmayacak.

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Google daha önce de şirket içinde kullandığı kod isimlerini bırakıp genel kullanım için farklı isimler bulmuştu. Örneğin Android KitKat'ın şirketteki dahili ismi 'Key Lime Pie' (Misket Limonlu Turta), Nougat'ın dahili ismi ' New York Cheesecake', Oreo'nun dahili adı ise 'Oatmeal Cookie' yani Yulaf Ezmesi Kurabiyesiydi.

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Gizli API'leri engellemesi, destek çağrı kaydı özelliği, esnek, çok ekranlı ve iPhone X benzeri çıkıntılara sahip telefonları desteklemesi dışında Android P hakkında pek bir bilgi yok. MWC 2018 ile birlikte daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.