Android P'den Sürpriz Özellik

Yeni söylentilere göre Android P (şirket içindeki adıyla Pistachio Ice Cream, yani Antep Fıstıklı Dondurma) önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geliştirici ön izlenimine girecek. Bu sürümün daha önce iPhone X çıkıntısına benzer özel ekranları destekleyeceğini ayrıca Material Design arayüzün de tazeleneceğini duymuştuk. Şimdiyse işletim sisteminin telefonunuzu Bluetooth klaveye veya fareye çevirebileceği söyleniyor.

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XDA Developers tarafından fark edilen bir detay, Android P'nin bilgisayarlara Bluetooth yoluyla bağlanarak fare veya klavye işlevi kazanabileceğine işaret ediyor. Bu sayede evinizde ya da iş yerinizde bulundurmanız gereken çevresel cihazların sayısı azalabilir.

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Şu an Play Store'da bulunan bazı uygulamalar bu işlevi sunuyor, ancak bağlantı için Wi- Fi teknolojisini kullanıyorlar. Eğer şu an Bluetooth ile telefonunuzu fare veya klavye olarak kullanmak istiyorsanız, cihazınızı root etmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler henüz bir kesinlik taşımıyor, ama böyle bir özelliğin kesinlikle kullanışlı olacağı ve kolayca geliştirebileceğini düşünürsek, söylentilerin gerçek olması hiç de imkansız gözükmeyecektir.