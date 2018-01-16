Android Oreo'yu Alacağı Kesinleşti!

Samsung henüz amiral Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 gibi gemisi telefonları için Android 8.0 Oreo işletim sistemini yayınlayamadı, bu yüzden orta menzilli premium telefonların ve bütçe dostu cihazların Oreo'ya ne zaman kavuşacağı merak konusu oldu. Neyse ki Samsung'un ortak operatörlerinden biri yaptığı açıklamada Galaxy J7 Prime ve Galaxy Tab E'nin Android 8.0 Oreo'ya kavuşacağını doğruladı.

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Samsung son birkaç aydır Android 8.0 Oreo beta programını yürütüyor. Şimdilik sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için beta firmware bulunuyor. Şirket hala Oreo'nun ne zaman genel kullanıma açılacağı hakkında kesin bir bilgi vermiş değil. Samsung alsında J7 Prime ve Tab E ile ilgili de hiç bir açıklama yapmadı, ama bu bilgiler söylediğimiz gibi ortak operatör T-Mobile'dan geldi. Şirket, web sitesinde bu telefonların yakın gelecekte Oreo ile güncelleneceğini ve kullanıcıların hazır olması gerektiğini bildirdi.

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Destek sayfasında bulunan bilgilere de bakılırsa Samsung'un Oreo çalışması "üretici gelişimi" aşamasında. Tabii ki Samsung ilk önce amiral gemisi cihazların Oreo'ya erişmesini sağlayacaktır. Ardından çok vakit geçmeden J7 ve Tab E'de Android 8.0 Oreo ile güncellenecektir.