Android Oreo Wifi Hızlarını Bağlanmadan Önce Gösteriyor

Android Oreo ile Wi Fi Erişim Noktalarının Hızlarını Bağlanmadan Önce Görebilirsiniz



Android Oreo bağlanmadan önce WiFi ağ hızlarını gösteriyor. Android Oreo WiFi hızlarını kategorik olarak gösteriyor.

Mobil veri paketinizi koruma konusunda titiz davrananlar; özellikle dışarıya çıktıklarında WiFi erişim noktalarını kullanmayı tercih ediyorlar. Ancak onların en büyük sorunu kalitesini bilmediğiniz ağlara bağlanıp, bir yığın zaman kaybetmek.

Peki ya bağlanmadan önce WiFi Erişim noktalarının hızlarını ve kalitesini bilseniz nasıl olur? Bence de gayet iyi olur.

Android Oreo 8.1 Android kullanıcılarına bu güzelliği şimdi sunuyor. Şimdi Google, bağlanmadan önce Kablosuz Ağ hızınızı gösteren özelliğini devreye alıyor.

Yeni özellik size tam bir band kapasitesi okuması yapmıyor ancak; bunun yerine genel performansının ne olabileceğini sunan bir kategoriye sırasına sokuyor.

1Mbps altında olanlar "YAVAŞ"

1-5 Mbps arasında olanlar "OK"

5-20Mbps arasında olanlar "HIZLI"

20Mbps üzeri olanlar ise "Çok HIZLI" olarak kategorize edilmiş.

Kategorik derecelendirme daha bilinçli kararlar vermenizi ve vakit kaybınızı en aza indirmenize faydası olabilir.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4

— Android (@Android) 22 Ocak 2018

