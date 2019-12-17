Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu?

17.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:55

Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlık sonucu Android lisansının iptal edilmesinin ardından Samsung'un Türkiye'ye yeni telefon satmayacağı iddiası gündeme geldi.



Güney Koreli şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un gelecek yıl itibariyle Türkiye'ye yeni telefon satmayacağı ve telefon sevkiyatını sorun düzelene kadar durduracağını ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle