Android Kullanıcılarını Kıskandıracak 4 İphone X Özelliği

Yeni iPhone X, Android kullanıcılarının bir süre daha sahip olamayacakları birçok yeni özelliği de birlikteinde getirdi.





Apple, geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 7'lerin 'tasarlanmış' sürümü olan iPhone 8'lerin yanı sıra şirketin 'geleceğin telefonu' olarak adlandırdığı iPhone X'u dün akşam tanıttı.



Gerçekçi olmak gerek görülürse iPhone X, Android kullanıcılarını pek heyecanlandırmadı. Zaten Android işletim sistemi ile çalışan çerçevesiz ekranlı, çift kameralı, yüz tanıma kilidi olan birçok cihaz var. Dolayısı ile iPhone X, Android kullananlar için 'devrimsel' bir telefon olmaktan çok uzak.



Fakat dürüst olmak gerek görülürse sıradan bir telefon da değil. Hatta bazı özellikleriyle Android kullanıcılarını kıskandırabilir bile. Yani belki.



O zaman hep beraber iPhone X'da olup Android telefonlarda olmayan 4 önemli özelliği inceleyelim.



1- 'Kaydırmalı' Ev Tuşu Hareketleri









Apple, iPhone X ile beraber ev tuşuna veda etti. Akıllarda hemen "Ee.. Ana sayfaya nasıl döneceğiz? Arka planda çalışan programlara nasıl ulaşacağız?" sorusu oluştu haliyle. iPhone X'da ev tuşu fonksiyonleri için bazı jestler yapmak gerekiyor.



Örneğin; bir uygulamadayken ana sayfaya dönmek için parmağımızı ekranda kısa sürede yukarıya kaydırmamız yeterli. Ayrıca fonda çalışan programlar yapmak için aynı biçimde parmağımızı yukarıya kaydırıp biraz basılı tutmamız yeterli. Daha sonra sağa-sola kaydırarak istediğimiz programa geçiş yapabiliriz.



Bu özellik kullanıcı tecrübesi açısından çok kolay görünüyor. Bir tuşa basmanıza gerek yok, yalnızca bir parmak hareketi. Gerçi aynısı fonksiyonleri 3. parti başlatıcılarla istediğimiz parmak hareketlerine atayabiliyoruz ama burada önemli olan 'stok' Android'de var olan özellikler.



İnsanın aklına bu parmak hareketleri hakkında bazı sorular gelmiyor da değil. Webtekno'da bir haberi okurken ekranı parmağımızla yukarıya kaydırıyoruz. Bu sırada cihaz ana sayfaya dönmek gibi bir hata yaparsa güzel olmaz. Gerçi okurken sayfayı yavaş kaydırıyorduk değil mi? Doğru. Peki galeride eski bir fotoğrafı ararken yukarı doğru hızlı hızlı kaydırmamız? Neler olacağını cihaz satışa çıktıktan sonra göreceğiz.



2- Animoji









Animojiler, iPhone X'a özel olarak tasarlanmış özel animasyonlu emojiler. Animasyonu ise biziz. Apple'ın yeni güvenlik sistemi Face ID, yüzümüzü tarayarak bizi emojilere çeviriyor. Yüz tarayıcı yüzümüzde yaptığımız hareketleri ve sesimizi algılıyor. Böylece arkadaşlarımıza bir emoji görünümünde konuşup video olarak atabiliyoruz.



Android'de yakın gelecekte böyle bir özellik beklenmiyor. Zaten Snapchat efektlerinin bile yüzümüzden fırladığı düşünülürse biz kötü esprilerimizin sonuna gülen kaka koymaya devam edeceğiz.



3- Daha Gerçekçi SnapChat Efektleri









Android kullanıcıları, Snapchat veya Instagram efektleri kullanırken o sanal maskenin yüzümüze santim santim uzaktaymış gibi görünmesine alışkınlar. Fakat iPhone X kullanıcılarının böyle bir problemu olmayacak.



iPhone X'un 'TrueDepth' adlı ön kamerası, yüzümüzü üç boyutlu olarak algılayabiliyor. Böylece Snapchat efektleri yüzümüze tam anlamıyla oturuyor. Kendini Animoji ile tamamıyla köpek yapmak istemeyenler artık Snapchat'te daha gerçekçi kulaklara sahip olabilecekler.



4- Güvenli Yüz Tanıma









Yüz tanıma kilidi yeni bir şey değil, uzun yıllardan beri birçok elektronik cihazda karşımıza çıkıyor. Fakat bugüne kadarki yüz tanıma kilitleri yalnız yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin cihaza giriş yapmasını engelleyebilirdi. O da uğraşmayacakları için yanlış anlamayın. Çünkü yüz tanıma kilitleri yalnızca bir fotoğraf ile açılabiliyordu.



Apple, iPhone X ile beraber ilk kez gerçekten güvenilir bir yüz tanıma kilidi oluşturmuş olabilir. A11 Bionic prosedürci vasıtası ile kızıl ötesi teknolojisini de kullanan Face ID, yüzümüzü üç boyutlu olarak tarıyor. Bu sayede cihaza bir fotoğraf gösterdiğinizde kilit açılmıyor. Apple'ın iddiasına göre Face ID'nin hata payı milyonda bir ve katiyen aşılamaz.



Açıkçası Apple'ın Face ID'yi gerçekten güvenilir yapmaktan diğer çaresi yok. Zira çerçevesiz ekran için parmak izi tarayıcı cihazdan kaldırıldı. İlk izlenimler ve testler Face ID'nin güvenilir olduğunu gösteriyor. Tek problem Face ID kullanmak istemeyen kişiler için alternatif bulunmayışı.