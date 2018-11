Android Katlanabilir Telefonları Doğal Olarak Destekliyor



Samsung düzenlediği etkinlikle katlanabilir akıllı telefonu Infinity Flex Modelini nihayet ortaya çıkardı ve yaptığı ilk açıklamalardan birisi Google ile yakın çalıştıkları oldu.Bu nedenle Android Katlanabilir Telefonları Doğal Olarak Destekleyecek.

Samsung'un 2019 hedeflerinin başında katlanabilir telefonlar olacak. Esnek ekranların kullanıldığı bir çok cihaz görebiliriz. Artık zamanı geldi.

Samsung, katlanabilir telefon özelliklerini geliştirici konferansında açıklayacağını ve Google'ın bu konuda yardım etmeye istekli olduğunu söyledi. Şirket, uygulamaların ve arayüzlerin bir hevesle bükülebilen telefonlara uyum sağlaması için Android'e yerel katlanabilir cihaz desteği sunuyor. Örneğin, bir otobüse bindiğinizde katlanmış bir ekranda film izleyebilir; ancak evdeyken açılmamış ekran için video boyutlarını yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Bu kesinlikle teoride kalacak bir destek değil zira Google, Katlanabilir Android donanımı üretmeyi planlayan birden fazla cihaz üreticisi ile ortak çalışıyor.

Samsung katlanabilir telefonları 2019 başlarında piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı!



We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.

Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26

— Android Developers (@AndroidDev) 7 Kasım 2018