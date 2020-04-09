Android Güncellemeleri Arka Planda Gerçekleşecek!

Google, güncellemeleri arka planda sessiz bir şekilde yükleyen yeni bir özellikle yazılım güncelleme sürecini daha basit bir hale getirmek istiyor.

Google tarafından Android için planlanan yeni özellikle birlikte güncellemeler arka planda kurulacak. İşte detaylar! Android Güncellemeleri için İyi Haber!

Google, güncellemeleri arka planda sessiz bir şekilde yükleyen yeni bir özellikle yazılım güncelleme sürecini daha basit bir hale getirmek istiyor. Bu, bir güncellemenin kurulması için cihazın kapatılmasına ve yeniden başlatılmasına gerek olmayacağı anlamına geliyor.

Yani kullanıcılar cihazlarını her zamaki gibi kullanmaya devam edebilecek ve bu sırada güncellemeler arka planda kuruluyor olacak. Söz konusu özelliğin Android R olarak da bilinen Android 11 ile kullanıma sunulacağı belirtildi.

Bu yeniliğin özellikle sık sık güncelleme alan amiral gemisi modelleri için oldukça kullanışlı olduğu söylenebilir. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.