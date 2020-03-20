Android Go Telefonlar İçin Google Kamera Uygulaması Duyuruldu
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Google, Teknoloji

Android Go Telefonlar İçin Google Kamera Uygulaması Duyuruldu

Google, giriş seviye akıllı telefonlar için özel kamera uygulamasını duyurdu. Google Camera Go, Pixel'in kamera uygulamasına benzer arayü

20.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:33
Android Go Telefonlar İçin Google Kamera Uygulaması Duyuruldu

Google, giriş seviye akıllı telefonlar için özel kamera uygulamasını duyurdu. Google Camera Go, Pixel'in kamera uygulamasına benzer arayüze sahip ve Portre Modu da sunuyor.

Nokia'nın Android Go'lu yeni telefonlarıyla birlikte Google'ın düşük güçte cihazlar için optimize edilmiş Camera Go uygulaması gün yüzüne çıktı. Düşük donanımlı telefonlar özel olarak tasarlanan işletim sistemi Android Go Edition'ı (aylık aktif 100 milyonun üzerinde kullanıcısı var) kullananların Google'dan en çok istediği şey daha iyi kamera deneyimi idi. Camera Go bunu sağlıyor.

Google Pixel fotoğrafçılık uygulaması gibi Camera Go da telefonun kamera modülüne derinlemesine entegre edilmiş, basit bir fotoğraf filtreleme değil. Kamera uygulaması açıldığında en altta fotoğraf, video, çeviri ve portre modu listeleniyor. Deklanşör tuşu hemen üstlerinde, çevresinde arka ve ön kamera geçişi ile galeri kısayolu bulunuyor. En üstte ayarlar ve flaşın yanı sıra cihaz depolama alanıyla kaç fotoğraf/video çekilebileceği gösteriliyor.

Google'ın düşük donanımlı telefonlarda en iyi kamera deneyimi yaşatan Camera Go uygulaması ilk olarak Nokia 1.3 telefonda yüklü gelecek. Yakında daha fazla Android Go telefona geleceği de belirtildi. Gallery, Files, Search, Assistant, Maps, Gmail Go arasına katılacak.

Kaynak: Tamindir

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