Android'e Yeni Kısıtlama!

Android'i satın alanların bu platformu tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri, onun özellikleri üzerinde dilediğiniz gibi oynayabilmeniz. Google Play'de bu tür root'a bile ihtiyaç duymayan birçok uygulama bulmanız mümkün. Ancak Google Play Store'un ilkelerinde yapılacak bir değişiklik, ince ayar işinin sonunu getirebilir.



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Google, hizmetler API'sında yer alan erişim kolaylığı hizmetlerine olan erişimi 30 gün içinde kısıtlamaya hazırlanıyor. Birçok geliştiriciye gönderilen epostalara göre erişim kolaylığı hizmetlerini "Android cihazlarını veya uygulamalarını kullanmakta engeli olan kullanıcılar" dışında kullanan uygulamalar, Play Store'dan kaldırılabilecek. Geliştiriciler, böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için uygulamalarında amacı dışında kullandıkları erişim kolaylığı işlevlerini kaldırabilecekler.



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Bu değişiklik, muhtemelen uygulamalarınızın çoğunu etkilemeyecek ancak etkilenen uygulamalar geçiş sırasında bazı özellikleri devre dışı bırakabilirler. Örneğin LastPass, parolalarınızı uygulamalar üzerinde otomatik olarak doldurmak için erişim kolaylığı hizmetlerinden faydalanıyor. Google, bu işlevlerin bazılarının yerine geçecek API'ları Android 8'de sunuyor (örneğin Android 8'deki otomatik doldurma API'sı) ve şu an çoğu telefonun henüz Android 8'e yükseltilmediğini biliyoruz. Elbette geçiş için geliştiricilerin de ciddi bir çalışma içine girmeleri gerekebilir.



Android'e bu tür kısıtlamaların gelmesi hoş olmasa da bu hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Güvenlik üst seviyeye taşındıkça ve Google uygulamaların izinlerini kısıtladıkça, Android'in "açık" olma özelliği ve çekiciliği, kaçınılmaz olarak azalıyor.



