Android'den Yıllık Güvenlik Raporu!

Google, Android'in güvenliğine yönelik yıllık raporunu bugün yayınladı. Önemli noktalarından bahsedeceğimiz 56 sayfalık kapsamlı rapora buradan ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABER Galaxy S9'u hemen şimdi deneyin

Makine öğrenimi Android'li cihazların güvenliğinde önemli rol oynuyor. Rapor, makine öğrenimi sayesinde Play Store'daki potansiyel olarak tehlikeli uygulamaların yüzde 60,3'ünün keşfedildiğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Apple madencilere karşı!

Android, iOS'a kısasla "daha az güvenli" olarak değerlendirilse de 2016'da Android'de zararlı bir uygulama indirme ihtimaliniz, yüzde 0,04 idi. Google, bu oranı 2017'da yüzde 0,02'ye indirmeyi başardı.

Aktif olarak kullanılan Android'li cihazların sayısı iki milyar ve hepsini yazılım ve güvenlik anlamında güncellemek zor bir iş. Google, 2017'de güvenlik güncellemelerini alan cihazların sayısını yüzde 30 artırdığını söylüyor. Sorun devam etse de Google'ın mesafe kaydettiği gözleniyor.

Google, Android'in şu anki durumundan oldukça memnun. Android güvenliğinin başındaki David Kleidermacher, işletim sisteminin iOS kadar güvenli olduğunu söylüyor. Google, Android yazılımındaki hataları bulanlara ödemede bulunduğu için bu işe kendini adayan kullanıcılar var.