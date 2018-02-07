Android'de Botnet Tehlikesi

Binlerce Android cihazı şu anda ADB.Miner isimli bir zararlı yazılım tarafından etkilenmiş durumda. ADB.Miner, cihazları Monero kripto para birimi madenciliği yapmak i çin kullanıyor.

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Botnet olarak bilinen şeyi oluşturan zararlı, "port 5555" ismindeki bir porta erişmek i çin debugging sistemini kullanıyor ve bu sayede Android cihazlara giriyor ( TV kutuları ve muhtemelen telefon ve akıllı telefon cihazları dahil).

Bu port normalde kapalı oluyor ama debugging araçları ile ulaşılabiliyor, bu yüzden de zararlı yazılıma Android Debug Bridge sisteminin ismi olan ADB verilmiş.

Botnet, Çinli güvenlik firması Netlab tarafından keşfedilmiş. Firma, yayınladığı bir blog yazısında şunları söylüyor:

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"Genel olarak, Android sistemlerini hedefleyen yeni ve aktif bir solucanın olduğunu ve bunun ADB debugging (hata ayıklama) arayüzünü giriş kapısı olarak kullandığını düşünüyoruz. Bu solucan sadece 24 saat içinde 5.000'den fazla cihaza bulaşmış ve bu etkilenen cihazlar aktif olarak kötü amaçlı kod yaymaya çalışıyor."

Bunun yanında kurbanların çoğunun Uzak Doğuda olduğu ve %78'inin Çin ve Kore'de bulunduğu söyleniyor.

Şu an için hangi cihazların etkilendiğine dair detaylı bilgi yok, ama TV kutularının etkilendiğini biliyoruz. Bu konudaki gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz ve yapmanız gereken bir şey olursa söyleyeceğiz.