Android Cihazları Çökerten Duvar Kağıdı Kafaları Karıştırdı!

Basit bir duvar kağıdı bir akıllı telefonu kullanılamaz hale getirebilir mi? Görünüşe göre mümkün. Son saatlerde pek çok platformda "lanetli duvar kağıdı" olarak anılan bir sorun hakkında bazı paylaşımlar görüyoruz. Android cihazları çökerten duvar kağıdı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar ve dahası yazımızda.

Android Cihazları Çökerten Duvar Kağıdı Nedir?

Duvar kağıdınızı değiştirmeye karar verdiniz ve internetten beğendiğiniz bir görüntüyü indirerek ana ekrana koydunuz. Ardından cihazınız soft brick olarak da bilinen yazılımsal bir çökmeye maruz kaldı. Şaşırtıcı görünüyor olabilir. Buna karşın birkaç kullanıcı ve bunu doğrulamak isteyen daha geniş bir kitle bu sorun ile karşı karşıya kaldı.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Ice Universe tarafından gündeme getirilen sorun ağırlıklı olarak Samsung ve Google modellerini etkiliyor olsa da OnePlus, Xiaomi ve Nokia kullanıcılarının da bu sorundan etkilendiğine dair bazı paylaşımlar gördük. Sorun, Android 10 çalıştıran güncel cihazları etkiliyor ve aslında benzer sorunlarla daha öncesinde de karşılaşmıştık. Bu nedenle hemen üstte gördüğünüz tweette yer alan görüntüyü cihazınıza yüklememenizi tavsiye ediyoruz.

Duvar Kağıdı Android Cihazları Neden Çökertiyor?

Konu hakkında açıklama yapan bir uzman, yaşanan problemin olası nedeni hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Buradaki ana sorun SystemUI'nin duvar kağıtları için yalnızca sRGB görüntüleri işlemesinden ve sRGB olmayanlara karşı herhangi bir kontrol sağlayamamasından kaynaklanıyor."

Kaynak: Tamindir