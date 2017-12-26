Android, Bu Bilgiyi Gizleyebilir!

Android'in sinyal değerlerine Ayarlar altındaki "SIM Durumu" menüsünden ulaşabildiğinizi belki biliyorsunuz. Bu seçenek yakında mobil hizmet sağlayıcınızın inisiyatifine bağlı hale gelebilir.



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Android Açık Kaynak Kodu Projesi'ne geçtiğimiz günlerde yüklenen bir kod parçacığı, sinyal gücü bilgisini gizleme yetkisini hizmet sağlayıcılara sunmaya yönelik bir işlevin ipucunu veriyor. Raporlara göre bu işlev, hizmet sağlayıcılar tarafından talep ediliyordu ve Google, bu talebi kabul etmeyi düşünüyor. Sağlayıcıların tam olarak neden böyle bir işlev talep ettiği ise bilinmiyor.



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Değişikliğin sadece SIM Durumu menüsündeki "Sinyal gücü" seçeneğini etkilediğini belirtmekte fayda var. Yani bu bilgiyi sunan API'lar, seçenek gizlense bile etkilenmiyor, dolayısıyla üçüncü parti uygulamalar dilediklerinde sinyal gücü değerin gösterebiliyorlar.



