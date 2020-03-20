Android Auto ve Apple CarPlay, Alkolden Daha Fazla Dikkat Dağıtıyor İngiliz polisinin araçlarının verilerinden faydalanarak sürüş standartlarını iyileştirmek ve yol güvenliğini artırmak için çalışan IAM Roadsmart adlı bir kuruluş, yeni bir araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

İngiliz polisinin araçlarının verilerinden faydalanarak sürüş standartlarını iyileştirmek ve yol güvenliğini artırmak için çalışan IAM Roadsmart adlı bir kuruluş, yeni bir araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre de günümüzün yeni otomobillerinin neredeyse hepsinde bulunan Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları sürücülerin dikkatini alkol ve uyuşturucudan daha fazla dağıtıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre bu bağlantıları kullanan sürücülerin direksiyon başındaki tepki süresi, telefonla mesajlaşarak araç kullanan sürücülerin tepki süresinden daha fazla çıkmış. Araştırma sonuçlarında bu durumun ciddiyeti istatistiki olarak da gösteriliyor. Bu istatistikleri sizlerle paylaşacak olursak da alkol sınırında olan bir sürücünün tepki süresinin %12, uyuşturucu kullanmış bir sürücünün tepki süresinin %21, eller serbest olarak telefon görüşmesi yapan bir sürücünün %27 oranında arttığı belirtiliyor. Bunların karşısında Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerinin ise sürücülerin tepki sürelerini %50 civarında artırdığı açıklanmış. Bu istatistiklere baktığımız zaman da sürüş esnasında Android Auto ve Apple CarPlay kullanımının alkol ve uyuşturucu kullanımından daha fazla dikkat dağıtıcı olduğunu görüyoruz. Tabii eğer bu sistemler sesli komut yöntemiyle kullanılırsa bu tepki süresindeki artış oranlarının %30'lara düştüğü de belirtiliyor. Yine de yolculuk esnasında akıllı telefon bağlantı sistemiyle mümkün mertebe az şekilde uğraşmanın, eğer mecbursak da sesli komut yöntemini kullanmanın hem bizler hem de trafikteki diğer insanlar için faydalı olacağı sonucunu bu araştırmadan çıkarmış oluyoruz.