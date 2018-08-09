Android 9.0 – Android 9 Pie Olarak Resmen Duyuruldu, Hangi Telefonlar Kullanabilir?

Google Android P Kod Adlı Android 9.0'ı Android Pie olarak Resmi Olarak Duyurdu



Android 9.0 – Android 9 Pie Olarak Resmen Duyuruldu. Bildiğimiz Android P Şimdi Android Pie Olarak Kullanılacak. İşte Detaylar!

Google Android'in 9.0 Sürümü için kullanacağı adı resmi olarak açıkladı. Android 9 Pie!

Yeni Sürüm için güncellemeler Google Pixel Sahiplerine yakında gönderilmeye de başlayacak. Pixel sahibi olmayan ancak beta sürümü kullananlar ise yeni mobil işletim sistemi için bir kaç ay daha beklemek zorunda kalacak. Android P Beta Programına Dahil Telefonlar Güncellemeyi Hemen Kullanabilecek!

Google, Android P beta programının bir parçası olan cihazların (Sony, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus ve Essential cihazlarını içeren cihazlar) ve "nitelikli" Android One cihazlarının yakında güncellemeyi alacaklarını belirtti. Teknoloji devi ayrıca; daha fazla kişinin platforma erişimini sağlamak için ortak üreticileriyle birlikte çalıştıklarını ve bunların birçoğunun yıl sonundan önce cihazlarına Android 9 – Android 9 Pie kullanımına sunmayı planladığını söylüyor.

Android 9 Pie Özellikleri Neler?

Yeni işletim sistemi telefonunuza iPhone X benzeri kaydırma tabanlı bir navigasyon sistemi ekleyecek; böylece en son uygulamalarınızın tam ekran önizlemelerini görmek için istediğiniz yerden hızlıca kaydırabilirsiniz.

Ayrıca, en az ihtiyaç duyduğunuzda uygulamaları kapatarak size biraz meyve suyu kazandıran Adaptive Battery adlı bir AI uygulaması da içeriyor.

Başka bir özellik, ne yapmak istediğinizi anlatabilecek tahmini bir uygulama sistemidir. Örneğin, her gün Google Haritalar'ı açarsanız, gelecekte bu işlemi size önerecek.

Bu sonbaharda, platform da "Slices" adlı bir özellik tanıtacak – özellik muhtemelen Android Pie olarak adlandırıldığı için bu şekilde isimlendirildi. Uygulama ihtiyaç duyduğunuzda uygulama ile ilgili bilgileri dilimler halinde size gösterir.

Ayrıca belirli uygulamaları ne kadar süre kullanabileceğiniz konusunda bir sınırlama yapmanıza olanak tanıyan bir Zamanlayıcı Uygulaması ve Bildirimler gibi görsel uyarıları önleyen bir RAHATSIZ ETME işlevi barındıran Dijital Wellbeing Paketi yer alıyor.

Etkileşimlerin ön tarafında, yenilenmiş Hızlı Ayarlar menüsünü, hareketleri kullanarak OS'de gezinmek için destek, güç menüsünden ekran görüntüsü alma ve bildirimlerde iletilere yanıt vermek için akıllı öneriler bulabilirsiniz.

Daha fazla güvenlik sağlamak için Google, hassas verileri koruyabilen özel güvenlik çipleri için destek veriyor ve uygulamaların arka planda çalışırken; telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına ve diğer sensörlerine erişmesini kısıtlıyor.

Android Pie

https://www.teknotalk.com/android-9-0-android-9-pie-ozellikleri-neler-64889/