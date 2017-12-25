Android 8.1'den İyi Haber!

Android'in en son sürümü Android 8.1 Oreo'da internete bağlanan uygulamaların yaşadığı sorun, yakında yayınlanacak bir güncellemeyle onarılacak.



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Android 8.1'de bulunan bir sorun, uygulamaların Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınızı algılamasına engel olabiliyordu. Sorunu ortadan kaldıracak olan güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmese de, Ocak 2018 güvenlik güncellemesiyle birlikte gelme ihtimali var.



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Sorun tam olarak neydi?



Android 8.1 güncellemesinden sonra çıkan sorun, sadece VPN bağlantısı etkin olduğunda yaşanıyordu. Sorun, VPN'e bağlı olduğunuzda Google Fotoğraflar gibi bazı uygulamaların Wi-Fi üzerinde olduğunuzu algılamasına engel olabiliyor, bunun sonucunda internete bağlanmasını engelleyebiliyordu. Sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, etkilenen uygulamaların Wi-Fi bağlantısıyla mobil veri bağlantısını karıştırdığını söylüyordu. Yayınlanacak olan güncellemenin tüm bu sorunları onardığı söyleniyor.



Ancak Android 8.1 Oreo'daki bağlantı sorunları sadece VPN alanında yaşanmıyor. Birçok kullanıcı, Wi-Fi bağlantılarının yeterince kararlı olmadığını söylüyor. Bazı Android 8.1 kullanıcıları, çoklu dokunmatikle ilgili sorunlar da yaşamış ve çözüm için Android 8.0'a geri dönmek zorunda kalmıştı.



