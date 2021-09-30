Android 12.1 Katlanabilir Cihazlar İçin Geliyor

Google, Android 12'nin kararlı sürümünü yakında kullanıcılarına sunacak. Şirket dikkat çeken bir adım daha atarak, Android 12.1 üzerine çalışma yapmaya başladığını açıkladı.

Şirket uzun zamandır ara versiyon bir güncelleme sunmuyordu. Ancak şirket eski günlere geri dönerek ara versiyon üzerine yıl sonunda bir çalışma yapacak.

Bu güncelleme için gelen ilk detay, şirketin katlanabilir cihazları için kullanılacak bir yazılım olacağıdır. Sızdırılan bilgi de, Android 12.1 ile ilgili bazı net ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle yeşil robotun yeni versiyonununda; birinin bildirimlerini ve diğerinin hızlı ayarları gösterdiği iki panel sunacak. Üç sütun modunu etkinleştirmek de mümkün olacaktır.

Android 12.1 İçin Gelen Sızıntılar

Bu ayar sistem menüleri için de geçerlidir. Örneğin, bir ayarlar sayfasında üst düzey menüler solda ve alt menüler sağda görüntülenerek ayarlar sisteminde gezinmeyi kolaylaştırır. Android 12.1 kilit ekranı, solda saat ve tarihi, sağda ise bildirimleri görüntüleyecektir. PIN tuş takımı, tek elle daha kolay kullanım için alt köşelerden birine de taşınabilir.

Ancak, belki de en dikkate değer değişiklik, bir görev çubuğunun eklenmesidir. Windows 11 masaüstüne benzer şekilde, Android 12.1, katlanabilir cihazın esnek ekranının altında uygulama simgelerinin bir listesini görüntüler. Kullanıcılar, uygulamaları tam ekran modunda açmak, istedikleri bölünmüş ekrana sürüklemek veya uygulamalar arasında hızla geçiş yapmak için bu simgelere dokunabilir. Görev çubuğu, istenirse basılı tutularak da gizlenebilir.

Bölünmüş ekranlardan bahsetmişken, kullanıcı arayüzü de küçük değişikliklere uğradı. İki ekran arasındaki ayrım artık daha belirgin bir gri çubukla ortaya çıkacak. Ayrıca, Google'ın Android 12.1 ile kullanıcılara güç düğmesi komutları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağına dair işaretler var.

Kullanıcıların sesli asistanı etkinleştirmek için güç düğmesinin ne kadar süreyle basılı tutulacağını ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir dokunma ve tutma hassasiyeti ayarı mevcuttur.

Android 12.1'deki Yeni Özellikler

Çift bölmeli bildirimler paneli, Ayarlar ve kilit ekranı

Görev çubuğu

Yeni bölünmüş ekran ve son uygulamalar kullanıcı arayüzü

Bölünmüş ekran penceresinde bir bildirim açın

Açık kaynaklı dinamik renkler, yeni önyükleme animasyonu

Güç düğmesi için basılı tutma süresi

Yeni duvar kağıdı

Google, uzun süredir yeni Android 12 işletim sisteminin beta sürümlerini yayınlıyor; ancak işletim sisteminin kararlı sürümünün resmi galası henüz gerçekleşmedi. Ayrıca, son verilere göre şirket, beşinci ve son "beta"yı zaten yayınladı. Resmi veriler hala eksik olsa da, Goolge firması 4 Ekim'de Android 12 kararlı sürümün galasını yapacak.

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