Android 11 Ne Zaman Gelecek? İşte Çıkış Tarihi Android 11 şu anda beta sürecinde ve sınırlı sayıda cihaz desteği sunuyor. Geliştiricilerin yanı sıra kullanıcıların da deneyimleyebildiği Android 11 betanın sonlanmasına diğer bir deyişle Android 11 final sürümünün yayınlanmasına çok

Android 11 şu anda beta sürecinde ve sınırlı sayıda cihaz desteği sunuyor. Geliştiricilerin yanı sıra kullanıcıların da deneyimleyebildiği Android 11 betanın sonlanmasına diğer bir deyişle Android 11 final sürümünün yayınlanmasına çok kalmadı. Google geliştiricileri için YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Android 11'in kararlı sürümünün tarihi paylaşıldı. İşte Android 11 çıkış tarihi

Android 11 Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz yıl, Eylül 2019'un ilk Salı günü Android 10 yayınlanmıştı. Google, geleneği bozmayacaktır. Eylül başlarında Android 11'in final sürümünü yayınlayacaktır. Tabii ki yayınlandığında ilk Google Pixel telefonlar güncellemeyi alacak, diğer üreticiler de ardı ardına Android 11 güncelleme takvimlerini paylaşacak, tarih verecekler. Her Android sürümünde olduğu gibi çoğu cihaz en yeni Android güncellemesini alamayacak. Şu anda sadece Huawei'nin Android 11 güncelleme zamanını biliyoruz. Şirketin Tüketici İş Yazılımları Bölüm Başkanı Wang Chenglu, Android 11 tabanlı EMUI 11 güncellemesinin 2020 üçüncü çeyreğinde geleceğini söyledi. Birçok Huawei ve Honor telefon, Android 11 güncellemesini alacak. Söylentilere göre, EMUI 11 ile birlikte Hongmeng OS 2.0 yazılımı da tanıtılacak.

Google, bugün Android 11 Beta 2 güncellemesini uyumlu Pixel telefonlara verdi. Tüketiciler için, bunun anlamı Android 11'in final sürümünden önce sadece tek beta kaldı. Sürpriz olmaza 8 Eylül Salı günü Android 11 final çıkış yapmış olacak. Android 11 stabil bir şekilde karşımıza çıkacak ancak Android 11 özellikleri, Android 11 beta yenilikleri eksiksiz olarak gelecek mi göreceğiz.

Kaynak: Tamindir