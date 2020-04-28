Android 11 Güncellemesi Gizliliği Zirveye Çıkarabilir Herkesin büyük bir merakla beklediği Android 11 güncellemesi gizlilik ile ilgili büyük destek sunacak.

Herkesin büyük bir merakla beklediği Android 11 güncellemesi gizlilik ile ilgili büyük destek sunacak. Google tarafından yönetilen Android platformu daha önce kullanıcılar tarafından gizliliğe önem vermemekle eleştiriliyordu.

Birçok kişinin bildiği üzere Android herhangi bir güncelleme yayınlayacağı zaman öncelikli olarak geliştiricilere bir örnek sunuyor. Hemen ardından diğer kullanıcılar bu güncellemeyi alıyor ve böylece daha fazla geliştirme imkanı elde ediliyor. Google şirketi Android platformu ile ilgili değişiklik yapmadan önce mutlaka geliştirici formuna dikkat ediyor.

Android 11 güncellemesi iOS tarzı mı olacak?

Geliştiricilere sunulan Android 11 ile ilgili basit bir örnek verelim. Uzun bir süre kullanmadığınız uygulamalar otomatik olarak sistem tarafından kaldırılacak ve izinleri de yok sayılacak. Böylece galeri gibi size ait özel alanlara ulaşılması engellenecek.

Android 11 ile birlikte gelen bu özellik iOS tarzı platformlarda çok sık kullanılıyor. Şirketin böyle bir özelliği kullanma kararı alması iOS ile kıyaslamasını sağladı. Kullanıcıların uzun bir süre açmadığı uygulamalar genellikle gizliliği ihlal edebiliyor. Normal şartlarda bu uygulamaları kullanmıyorsanız, pek ihtiyaç duymuyorsunuz anlamına gelir. Ancak buna rağmen bu uygulamalar sizin özel alanlarınıza erişebiliyor.

Her ne kadar çok fazla övgü alsa bile konuyla ilgili yoğun eleştiriler de yer alıyor. Örneğin bazıları her uygulama için ayrı ayrı izin alınmasını önemli bir problem olarak görüyor. Ayrıca geliştiricilerden gelen sızıntılara göre sistem tamamen güvenli demek mümkün değil. Sizce Android 11 ile birlikte gelecek yeni güncellemeler ne tür değişikliklere yol açabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.