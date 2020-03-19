Android 11 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 Yayınlandı! İşte Yenilikler
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Google, Teknoloji

Android 11 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 Yayınlandı! İşte Yenilikler

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android 11 için Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 yayınlandı. İşte merak edilen de

19.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:33
Android 11 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 Yayınlandı! İşte Yenilikler

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android 11 için Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 yayınlandı. İşte merak edilen detaylar!

Android 11 için Yeni Geliştirici Sürümü Yayınlandı!

Yayınlanan yeni sürüm, temel olarak ilk sürümdeki bazı hataların arındırılmasını kapsıyor. Yani yapılan geri bildirimler eşliğinde bazı sorunlar düzeltilmiş durumda. Bunlara ek olarak önemli bazı yenilikler de mevcut. İşte bu yeniliklerden bazıları:

Geliştiriciler için 5G Kontrolü: Geliştiriciler, yeni API sayesinde cihazların 5G ağına bağlı olup olmadığını görebilecekler. Bu sayede ağa bağlı olarak özel değişiklikler ve ayarlamalar söz konusu hale gelebilecek.

Kapsamlı Depolama Yönetimi: Android 11 ile birlikte ön belleğe alınan dosyaların kontrolünde daha hakim olabileceksiniz.

Değişken Ekran Yenileme Hızı: Eğer kullandığınız akıllı telefonda ekran yenileme hızını değiştirebilme imkanınız bulunuyorsa, her uygulama için farklı bir şekilde ön tanımlama yapabileceksiniz. ('A' uygulaması için açılışta 60Hz, 'B' uygulaması için 90Hz gibi.)

Android Emulator için Kamera Desteği: Emülatörler artık hem ön hem de arka kamerayı destekleyecek.

Yeni güncelleme ile sunulan yeniliklerden başlıcaları bu şekildeydi. Buna karşın her durumda 'Geliştirici Ön İzleme Sürümü' olarak adlandırılan sürümlerin yalnızca geliştiriciler için olduğunu, son kullanıcı için uygun olmadığını ver her tarafından hatalar saçtığını söyleyelim.

Kaynak: Tamindir

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