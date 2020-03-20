Android 11 Ekran Kaydedicisiyle, Cihazınızdan Ses Kaydı Yapmak Mümkün Olacak
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Android 11 Ekran Kaydedicisiyle, Cihazınızdan Ses Kaydı Yapmak Mümkün Olacak

Android 11 ekran kaydeticisi ile artık, cihazınızdan ses kaydı yapmak mümkün olacak. Cihazınızdan, oyun ya da ses efektleri kaydetmek istiyorsanız, bu

20.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:34
Android 11 Ekran Kaydedicisiyle, Cihazınızdan Ses Kaydı Yapmak Mümkün Olacak

Android 11 ekran kaydeticisi ile artık, cihazınızdan ses kaydı yapmak mümkün olacak. Cihazınızdan, oyun ya da ses efektleri kaydetmek istiyorsanız, bu yeni özelliği çok seveceksiniz.

XDA Developers tarafından keşfedilen özelliğe göre, Google ses kaydetmek için mikrofonunuzdan daha fazlasını kullanmanıza olanak tanıyor. Ekran kaydedici, telefonda oynatılan her şeyi; müzikleri, aramaları, zil seslerini... ekran kayıtlarına ekleyebilecek bir özellik ile kullanıcılara sunuluyor.

Google'ın piyasaya sürdüğü, ikinci Android 11 geliştirici ön izlemesinde bulunan ekran kaydedici, kullanıcıları ekran kaydı sırasında hassas bilgileri yakalama konusunda uyaran, yeni bir kullanıcı arayüzü ile yeniden yayınlanıyor. Yeni Android 11, aynı zamanda mikrofondan ses kaydetme özelliğine de sahip.

Yeni Android 11 Sadece Google için Değil Aynı Zamanda AOSP için de Geçerli Olacak

Geliştirilen yeni Android 11'in en çok dikkat çeken özelliği ise Google'ın bu eklentiyi, Google'a özgü bir özellik olarak değil, AOSP'nin bir parçası olarak sunuyor olması. Bu sayede diğer telefon üreticileri, istedikleri takdirde uygulamayı kendileri için kullanabilecekler.

Birçok üçüncü taraf ekran kayıt uygulamasının bu özelliğe sahip olduğu ve çoğu OEM'in Android uygulamalarına yerleştirilmiş ekran kaydedicilerinin Google'ın kendi uygulamasından daha iyi olduğu düşünüldüğünde, Google'ın yalnızca diğer ekran kayıt uygulamalarıyla eşit hale gelmek için bu güncellemeyi yaptığı düşünülebilir.

Kaynak: Tamindir

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