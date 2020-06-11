Android 11 Çoklu Ses Kontrolü ile Gelecek Google tarafından geliştirilmekte olan Android 11 oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacakken geliştirici ön izleme sürümü ile birlikte yeni sürüme dair bazı yeni detayları görmemiz mümkün oluyor.

Google tarafından geliştirilmekte olan Android 11 oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacakken geliştirici ön izleme sürümü ile birlikte yeni sürüme dair bazı yeni detayları görmemiz mümkün oluyor. Bu kapsamda Android 11 çoklu ses kontrolü özelliği ile gelecek gibi gözüküyor. Peki bu ne işe yarıyor? İşte merak edilen detaylar!

Android 11 Çoklu Ses Kontrolü ne işe yarıyor?

XDA Developers üzerinde tespit edilen bu yeni özellik, aynı anda açık olan birkaç multimedya uygulamasını yine aynı anda kontrol edebilmenize olanak sunuyor. Bildiğiniz üzere mevcut sürümlerde bildirim paneli üzerinden medya kontrolü, yalnızca en son açılan uygulama için geçerli oluyordu.

Yeni sürüm ile birlikte hemen üstteki görselde de görebileceğiniz gibi bildirim paneli üzerinde kaydırma seçenekleri çıkıyor ve kullanıcılar, o sırada aktif olan multimedya uygulamaları üzerinde oldukça basit bir şekilde geçiş yapabiliyor. Ayrıca şirketin kararlı sürüm öncesi birtakım iyileştirmelere daha imza atması beklenmekte.

Android 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android Developers isimli resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan şirket, "Size Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermekten heyecan duyuyoruz ancak şimdi kutlama zamanı değil. 3 Haziran etkinliğini ve beta sürümünü erteliyoruz. Yakında Android 11 ile ilgili daha fazla detay ile döneceğiz." ifadelerini kullanarak 3 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan etkinliği ertelediğini duyurmuştu.