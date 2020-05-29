Android 11 Beta Çıkış Yapıyor, Etkinlik Canlı Yayınlanacak
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Android 11 Beta Çıkış Yapıyor, Etkinlik Canlı Yayınlanacak

Android 11 Beta çıkış yapıyor! Teknoloji devinin her yıl düzenlediği Google I/O etkinliği devam den Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl iptal edilmişti.

Android 11 Beta Çıkış Yapıyor, Etkinlik Canlı Yayınlanacak
29.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:50

Android 11 Beta çıkış yapıyor! Teknoloji devinin her yıl düzenlediği Google I/O etkinliği devam den Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl iptal edilmişti. Şirket, yeni Android sürümü Android 11 için özel bir lansman etkinliği düzenlemeye karar verdi.

Android 11 Beta Özel Etkinliği Düzenlenecek

Android 11 özellikleri - Android 11 ile gelen yenilikleri biliyoruz. Android 11'i deneyimlemek isteyenler için Şubat ayından bu yana betalar yayınlanıyor ancak bu sürümleri sadece geliştiriciler indirebiliyor. Android 11 beta çok yakında tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak. Android 11 betanın geleneksel Google I/O konferasında tanıtılması, koronavirüs nedeniyle mümkün olmadı. Google, 3 Haziran'da Android 11 beta için özel bir lansman etkinliği düzenleyecek. TSİ 18.00'de başlayacak etkinlik, yaklaşık bir saat sürecek.

Google'ın bu ay Android 11 beta sürümü yayınlaması bekleniyordu ancak güncellemeyi 1 Haziran'a erteledi, bunun yerine Android 11 Developer Preview (Geliştirici Önizleme) 4 sürümünü yayınladı. Lansman etkinliğine dönecek olursak, yeni Android 11 özellikleri ve geliştiricilere yönelik güncellemeler anlatılacak. Kullanıcılar #AskAndroid etiketini kullanarak canlı olarak sorularını iletebilecek. Etkinlikte neler mi konuşulacak?

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Android Geliştirme Araçları'ndaki yenilikler

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Ekranlar - geniş, küçük ve katlanabilir

Kaynak: Tamindir

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