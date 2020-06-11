Android 11 Alacak Samsung Modelleri Sızdırıldı! İşte O Liste
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Android 11 Alacak Samsung Modelleri Sızdırıldı! İşte O Liste

Son zamanlarda Android 11 ile ilgili pek çok yeni detayı öğrenmeye başladık ve pek çok kullanıcı, işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşmak için şimdiden heyecanlı bir bekleyişe başladı.

Android 11 Alacak Samsung Modelleri Sızdırıldı! İşte O Liste
11.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:52

Son zamanlarda Android 11 ile ilgili pek çok yeni detayı öğrenmeye başladık ve pek çok kullanıcı, işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşmak için şimdiden heyecanlı bir bekleyişe başladı. Peki hangi Samsung cihazlar Android 11 güncellemesini alabilecek? Android 11 alacak Samsung modelleri ortaya çıktı! İşte merak edilen o liste!

Android 11 Alacak Samsung Modelleri Belli Oldu mu?

Söz konusu şirket Samsung olduğunda her yıl piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon modeli bulunuyor ve bu nedenle yeni yazılım güncellemelerini cihazlara uygun hale getirmek için diğer şirketlere nazaran çok daha geniş bir zaman ayırılması gerekiyor.

Şirket, henüz tüm cihazlara yeni sürümü vermeden önce - çoğu zaman - Google bir sonraki Android sürümünü duyuruyor - hatta bazen yayınlıyor - ve bu döngü bu şekilde devam ederek kullanıcılar için can sıkıcı bir detay haline geliyor. Tabii bu durumun genelde orta segment ve alt segment cihazlar için geçerli olduğunu vurgulamakta fayda var.

Görünüşe göre bu yıl da pek farklı bir durum yok. Google, Android 11 işletim sistemini duyurdu ancak Android 10 alması gereken cihazların bir kısmı halen bu güncelemeye kavuşmadı.

Samsung tarafından sunulacak olan Android 11'e büyük olasılıkla One UI 3.0 kullanıcı arabirimi de eşlik edecek. Bu, Android 11'in yeniliklerinin üstüne bazı geliştirmeler ile gelecek olsa da bunların ne olduğunu şu aşamada bilmiyoruz. Ancak yeni bir sızıntı doğrultusunda hangi modellerin yeni güncellemeyi alacağı noktasında bazı detayları sizlere sunabiliriz.

Galaxy A01

Galaxy A10/ Galaxy A10e/ Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20/ Galaxy A20e/ Galaxy A20s

Galaxy A21/ Galaxy A21s

Galaxy A30/ Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A50/ Galaxy A50s

Galaxy A51/ Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70/ Galaxy A70s

Galaxy A71/ Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e/ Galaxy S10/ Galaxy S10 +/ Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10/ Galaxu Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20/ Galaxy S20+/ Galaxy S20 Ultra

Galaxy Fold (LTE/ 5G)

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6/ Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro

Not: Söz konusu liste resmi açıklamalardan alınmış bilgilerden değil, ortaya çıkan sızıntılardan ve raporlardan derlenerek oluşturulmuş olup listedeki cihazların yazılım güncellemesi alacağı bilgisi kesinlik taşımaz. Diğer markalara ait hangi modellerin güncelleme alacağını öğrenmek için buraya tıklayabilir ve ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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