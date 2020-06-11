Android 11 Alacak Samsung Modelleri Sızdırıldı! İşte O Liste
Son zamanlarda Android 11 ile ilgili pek çok yeni detayı öğrenmeye başladık ve pek çok kullanıcı, işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşmak için şimdiden heyecanlı bir bekleyişe başladı.
Son zamanlarda Android 11 ile ilgili pek çok yeni detayı öğrenmeye başladık ve pek çok kullanıcı, işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşmak için şimdiden heyecanlı bir bekleyişe başladı. Peki hangi Samsung cihazlar Android 11 güncellemesini alabilecek? Android 11 alacak Samsung modelleri ortaya çıktı! İşte merak edilen o liste!
Android 11 Alacak Samsung Modelleri Belli Oldu mu?
Söz konusu şirket Samsung olduğunda her yıl piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon modeli bulunuyor ve bu nedenle yeni yazılım güncellemelerini cihazlara uygun hale getirmek için diğer şirketlere nazaran çok daha geniş bir zaman ayırılması gerekiyor.
Şirket, henüz tüm cihazlara yeni sürümü vermeden önce - çoğu zaman - Google bir sonraki Android sürümünü duyuruyor - hatta bazen yayınlıyor - ve bu döngü bu şekilde devam ederek kullanıcılar için can sıkıcı bir detay haline geliyor. Tabii bu durumun genelde orta segment ve alt segment cihazlar için geçerli olduğunu vurgulamakta fayda var.
Görünüşe göre bu yıl da pek farklı bir durum yok. Google, Android 11 işletim sistemini duyurdu ancak Android 10 alması gereken cihazların bir kısmı halen bu güncelemeye kavuşmadı.
Samsung tarafından sunulacak olan Android 11'e büyük olasılıkla One UI 3.0 kullanıcı arabirimi de eşlik edecek. Bu, Android 11'in yeniliklerinin üstüne bazı geliştirmeler ile gelecek olsa da bunların ne olduğunu şu aşamada bilmiyoruz. Ancak yeni bir sızıntı doğrultusunda hangi modellerin yeni güncellemeyi alacağı noktasında bazı detayları sizlere sunabiliriz.
Galaxy A01
Galaxy A10/ Galaxy A10e/ Galaxy A10s
Galaxy A11
Galaxy A20/ Galaxy A20e/ Galaxy A20s
Galaxy A21/ Galaxy A21s
Galaxy A30/ Galaxy A30s
Galaxy A31
Galaxy A40
Galaxy A41
Galaxy A50/ Galaxy A50s
Galaxy A51/ Galaxy A51 5G
Galaxy A60
Galaxy A70/ Galaxy A70s
Galaxy A71/ Galaxy A71 5G
Galaxy A80
Galaxy A8s
Galaxy A90 5G
Galaxy M01
Galaxy M11
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy M40
Galaxy Xcover 4s
Galaxy Xcover FieldPro
Galaxy Xcover Pro
Galaxy S10e/ Galaxy S10/ Galaxy S10 +/ Galaxy S10 5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10/ Galaxu Note 10+
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy S20/ Galaxy S20+/ Galaxy S20 Ultra
Galaxy Fold (LTE/ 5G)
Galaxy Z Flip
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6/ Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 10.1 2019
Galaxy Tab A 8.0 2019
Galaxy Tab Active Pro
Not: Söz konusu liste resmi açıklamalardan alınmış bilgilerden değil, ortaya çıkan sızıntılardan ve raporlardan derlenerek oluşturulmuş olup listedeki cihazların yazılım güncellemesi alacağı bilgisi kesinlik taşımaz. Diğer markalara ait hangi modellerin güncelleme alacağını öğrenmek için buraya tıklayabilir ve ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.