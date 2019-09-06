06.09.2019 03:34

Android 10 telefonunuzu nasıl daha özel ve güvenli hale getiriyor?

Google dün itibariyle Pixel telefonları için Android 10 sürümünü resmi olarak yayınladı. Güncelleme Android ekosistemindeki bir çok cihazı daha kullanışlı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Peki bu nasıl gerçekleştiriliyor? Android 10 telefonunuzu nasıl daha özel ve güvenli hale getiriyor?



Android 10 sürümü ile; sistem genelinde karanlık mod, yeni bir hareket navigasyon sistemi ve bildirimlerde akıllı cevaplar gibi bazı şık özellikler geliyor. Ancak bu sürüm aslında gizlilik ve güvenlik yükseltmelerine odaklandı.



Güncellemenin arkasında tam olarak ne olduğuna daha yakından bakalım.



Lokasyon Kısıtlamaları

Android 10 sürümünden önceki sürümlerde uygulamaların konumunuzu her zaman veya hiç bir zaman izlememesi gibi bir ayarlama yapabiliyordunuz.



Bu sürüm ile birlikte sadece uygulama kullanımdayken konumunuzu izlemesine veya izlememesine izin verebilirsiniz. Yani Uygulamalar bundan sonra; arka plan konum erişimine ihtiyaç duyup duymadığını açıkça sormak zorunda kalacak.



Google, Apple'ın bu uygulamasını iyi bir nedenle kopyaladı aslında. Bir anlamda yeni değişiklikler, konum verilerini kullanan ağları tarayan uygulamalara karşı bizi, gizlilik anlamında daha iyi korumayı hedefliyor.



Cihaz Takibine Karşı Koruma

Android 10 ile, uygulamalar cihazın IMEI ve seri numarası gibi hassas cihaz bilgilerine artık erişemez. Ayrıca; yeni Android sürümü bir cihaz Wi-Fi'ye bağlandığında varsayılan olarak MAC adresinizi rastgele ayarlar.



Bu sayedeu uygulamaların cihazınızla ilgili hassas tanımlayıcı bilgileri uzak sunuculara aktarmasını etkili bir şekilde önler ve kötü kişilerin sizi gözetleme şansını azaltır.



Harici Depolamaya Uygulama Erişimini Sınırlama

Google aynı zamanda, uygulamaların cihazınızdaki kendi klasörlerine erişimini de kısıtlıyor. Bu, bir uygulamanın SD kartınızda depolanan diğer klasörlere erişemeyeceği anlamına gelir. Güvenli bir paylaşılan uygulama yoluyla fotoğraf ve video gibi medya kaynaklarına erişebilir.



Android 10, uygulamaların ön plan etkinliklerine başlamasını ve sıranın önüne atlamasını da önler. Bunun yerine, uygulamayı arka planda çalışmaya veya yalnızca ilgili bildirimleri görüntülemeye zorlar.

Bunun yanısıra Kamera görüntülerinin Meta Verilerine erişimi ve Wi-Fi açıp kapatmayı kısıtlayan bir dizi gizlilik değişiklikleri de var. Yapılan tüm değişikleri burada bulabilirsiniz.



Android 10 ayrıca, izinlerinizi, etkinlik kontrollerinizi ve reklam ayarlarınızı yönetebileceğiniz ayarlarda özel bir gizlilik ekranı sunar.



Kurumsal Üst Düzey Güvenlik

Kurumsal tarafta, Android 10, BT yöneticilerinin güncelleştirmeleri 90 gün boyunca dondurmasına ve bazı özelleştirme gerekirse de; bunları birleştirilmiş bir dosya biçiminde manuel olarak gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor.



Cihazlara özgü güvenlik önlemleri

Android 10 sürümüyle birlikte, telefon üreticileri Google'ın yeni Adiantum şifreleme yöntemini kullanarak cihazlardaki verileri şifrelemek zorunda. Bu yeni şifreleme yöntemi, bilgisayar korsanlarının cihazlarınızdaki verileri okuyamayacaklarını garanti ediyor.



Güncelleme ayrıca, internete erişirken artan güvenlik için TLS 1.3 gibi daha güçlü güvenlik protokolleri uygulamaktadır.



Arama devi ayrıca, daha sağlam ve güvenli hale getirmek için uygulamaların ve hizmetlerin yüz ve parmak izi kimlik doğrulamasını kullanmalarına izin veren Biyometrik API'de de değişiklikler yaptı.



Google'ın güvenlik ekibi, elektronik kimliği bir cihaza entegre etmek için bir sistem üzerinde çalıştığını; bu nedenle telefonunuzu, bir ehliyet gibi kullanabileceğinizi söylüyor. Ancak, bunu Android'in sonraki bir sürümünde görebiliriz.



Android 10'un tüm güvenlik özelliklerini bu web adresinden kontrol edebilirsiniz.



Tüm bu değişiklikler Android cihazlarını en güvenli cihaz sınıfına sokuyor olmasa da; cihazlarını kırmak isteyen bilgisayar korsanlarının işini biraz daha zorlaştırıyor diyebiliriz.



Android 10 telefonunuzu nasıl daha özel ve güvenli hale getiriyor?

Kaynak: Teknotalk.com