Andriv Portnov'u kim öldürdü, suikast mi yapıldı (Ukrayna)?

Ukrayna'nın önemli isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcısı Andriy Portnov, Madrid'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldü. Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biriydi. Portnov'u kim öldürdü, suikast mi yapıldı?

"OKULUN DIŞINDA BİR UKRAYNA VATANDAŞI VURULDU"

Madrid polisi, yerel saatle sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını söyledi.

VÜCUDUNDA EN AZ 3 KURŞUN YARASI VARDI

İspanyol El Pais gazetesi, polisin saldırganların "iki ya da üç" kişi olduğuna inandığını ve ölen kişinin vücudunda "en az üç" kurşun yarası bulunduğunu bildirdi.

YANUKOVICH'İN ÜST DÜZEY YARDIMCILARINDAN

Madrid'de suikasta kurban giden Portnov, 2014 Euromaidan devriminde devrilen Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biriydi.

Cinayetle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.