Andrey Lunev Zenit’le 100. Maçına Çıktı Rus kaleci Andrey Lunev, Zenit St. Petersburg’da 100. maçına çıktı. 2017 yılında Ufa’dan Rus devine transfer olan file bekçisi, Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazanan ekipte kritik bir rol üstlendi. 100 maçta 43 defa kalesini gole kapan Lunev’in Zenit’teki en iyi anlarını izliyoruz..

Rus kaleci Andrey Lunev, Zenit St. Petersburg'da 100. maçına çıktı. 2017 yılında Ufa'dan Rus devine transfer olan file bekçisi, Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazanan ekipte kritik bir rol üstlendi. 100 maçta 43 defa kalesini gole kapan Lunev'in Zenit'teki en iyi anlarını izliyoruz.. Kaynak: Dugout