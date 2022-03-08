Andreas Cornelius: Hedefim şampiyonluğu gol krallığıyla taçlandırmak

TRABZON (DHA) - "Hayalimizden çok daha öte bir durum"

" Konyaspor'a kaybetseydik cesaretlendirmiş olabilirdik"

"Gervınho, Kucka ve Sörloth olumlu şeyler söyledi"

"En çok ilham veren futbolcu Ronaldo"

Selay SAYKAL/ TRABZON,- Trabzonspor'un ligde gol krallığına oynayan 'Viking' lakaplı oyuncusu Andreas Cornelius, "Umarım sezon sonu şampiyon olup benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız" dedi.

Trabzonspor'un sezon başında Parma'dan kadrosuna dahil ettiği Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, kulüp dergisinin 194'üncü sayısında, bordo mavili takımdaki hedeflerini ve futbol kariyerini anlattı. Süper Lig'de 12 golü bulunan ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonsporlu taraftarların 'Kuzey'in yeni kralı' diye seslendiği Cornelius, Parma'dan bordo mavili kulübe transfer olduğu dönemde takım arkadaşları ve hocalarının etkisiyle kente ve takıma kolayca uyum sağladığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda babalık duygusunu yaşayan Cornelius, baba olmanın tarifsiz bir tecrübe olduğunu, vakit buldukça eşine destek olduğunu söyledi. Danimarkalı golcü sözlerini şöyle noktaladı: "Oğlumuz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Baba olmak, aile olmak gerçekten harika bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Oğlumun geleceğiyle ilgili bir planım yok fakat yetenekliyse, istekliyse futbolcu olmak konusunda elimden gelen desteği sağlarım. Ama asla onu zorlamam. Benim oğlumun geleceğiyle ilgili tek planım iyi bir insan olabilmesi."