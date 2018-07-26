Andrea Pirlo, Mancini'nin Yardımcısı Oldu

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Amerika Futbol Ligi (MSL) takımlarından New York City'de forma giymiş ve 2017'de aktif futbol hayatını noktalamıştı.

Başbakan lakaplı İtalyan yıldız futbola bu kez antrenör olarak dönüyor. Pirlo, İtalyan Milli Takımı'nın başına geçen Roberto Mancini'nin yardımcısı olacak. 39 yaşındaki Pirlo futbolculuk kariyerinde İnter, Milan ve Juventus gibi İtalya'nın en büyük takımlarında forma giydi.