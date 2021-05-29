Andrea Pirlo, Juventus'a Veda Etti!
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Andrea Pirlo, Juventus'a Veda Etti!

Dugout - Haberler | Spor

İtalyan devi Juventus'ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

İtalyan devi Juventus'ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Andrea Pirlo, Juventus'a Veda Etti!

Kaynak: Dugout

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