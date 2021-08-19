Andrea Bertolacci, İtalya'ya dönüyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Andrea Bertolacci, İtalya'ya dönüyor!

Andrea Bertolacci, İtalya'ya dönüyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karamrük'ün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'nin yeni sezonda İtalya'ya döneceği iddia ediliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karamrük'ün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'nin yeni sezonda İtalya'ya döneceği iddia ediliyor.

İtalya Milli Takımı'nın ve Milan'ın eski yıldızlarından Andrea Bertolacci, Karagümrük'ten kopmak üzere... İtalyan basını, tecrübeli oyuncuya İtalya'dan Genova başta olmak üzere birkaç kulübün talip olduğunu, ancak Karagümrük'ün başarılı futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığını belirtiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Hande Yener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Andrea Bertolacci, İtalya'ya dönüyor! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:55:31. #1.15#

title