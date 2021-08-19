Andrea Bertolacci, İtalya'ya dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karamrük'ün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'nin yeni sezonda İtalya'ya döneceği iddia ediliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karamrük'ün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'nin yeni sezonda İtalya'ya döneceği iddia ediliyor.

İtalya Milli Takımı'nın ve Milan'ın eski yıldızlarından Andrea Bertolacci, Karagümrük'ten kopmak üzere... İtalyan basını, tecrübeli oyuncuya İtalya'dan Genova başta olmak üzere birkaç kulübün talip olduğunu, ancak Karagümrük'ün başarılı futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığını belirtiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı