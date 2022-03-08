Andrea Berolacci ilk golünü attı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Andrea Berolacci ilk golünü attı!

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Andrea Berolacci ilk golünü attı!

Kayserispor'un Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın golünü Andrea Bertolacci kaydetti.

Kayserispor'un Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın golünü Andrea Bertolacci kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Kayserispor'da, karşılaşmanın 34. dakikasında skoru 1-0'a getirirken, ağları havalandıran Andrea Bertolacci bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Devre arasında Karagümrük'ten transfer edilen İtalyan orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahaya onbirde çıkan ve 62 dakika sahada kalan Bertolacci yerini Gustavo Campanharo'ya bıraktı. - KAYSERİ

Andrea Berolacci ilk golünü attı!

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title